Смотри показ MM6 Maison Margiela здесь! 

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Первая коллекция Риккардо Тиши для Burberry: Ирина Шейк, Наталья Водянова и Кендалл Дженнер на подиуме!

Яна Рудковская, Стеша Маликова и Марк Тишман на открытии pop-up магазина Louis Vuitton

Подпишись: ювелир из Лондона, которого обожает дочь Джуда Лоу и ее модные друзья