Ещё
Классические плащи и платья-комбинации, ковбойские мини-шорты и футболки с надписями в дебютной коллекции Рикардо Тиши для Burberry
Далее:
Читайте также:
Ещё

Классические плащи и платья-комбинации, ковбойские мини-шорты и футболки с надписями в дебютной коллекции Рикардо Тиши для Burberry 

Harper’s Bazaar 19 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Модные СМИ и критики с нетерпением ждали одно из ключевых шоу, пожалуй, всех весенне-летних Недель моды 2019 и гадали, как же теперь будет выглядеть модный Дом Burberry. Почти год назад стало известно, что дизайнер Кристофер Бейли покидает свой пост после 17 лет работы в британском бренде, а на смену ему приходит бывший креативный директор Givenchy Рикардо Тиши. Он известен своей любовью к обтягивающих фасонам, броскому декору (пайеткам и бахроме), полупрозрачным материалам, крупным принтам и в целом экспериментам со смешением стилей.
И наконец, 17 сентября, состоялось дебютное шоу Рикардо для британского бренда. Дизайнер показал более 130 образов, которые можно разделить на несколько категорий. Первая часть была посвящена классическим фасонам и традиционной цветовой гамме модного Дома: это привычные коричневые тренчи, легкие платья с длинными рукавами и акцентом на талии, строгие костюмы и жакеты серого и песочного оттенков. Во второй части дизайнер решил смешать множество тенденций одновременно: были короткие пальто и шорты с анималистичным принтом, вечерние облегающие наряды с золотой бахромой, футболки с надписями и нашивками, лакированный плащ и клетчатая оверсайз-рубашка в сочетании с платьем-комбинацией. А кроме того, одна из моделей вышла в рубашке с говорящей надписью «Why Did They Kill Bamby»: еще в 2014 году Рикардо в рамках работы в Givenchy создал несколько кофт с изображением известного олененка.
Рикардо явно тщательно подошел к изучению традиций модного Дома, но в то же время постарался вписать в его историю и свои любимые мотивы. Но пока он находится в поиске консенсуса между собственным видением и стилистикой британского бренда.
Фото: IMAXTREE
Harper’s Bazaar: последние новости
Асимметричные платья-рубашки с лондонских подиумов, которые можно носить уже сегодня Уютные кардиганы, классические тренчи и платья с пэчворком Pringle of Scotland, которые пригодятся на годы вперед Как одеться стильно и неординарно в непредсказуемую погоду: 51 пример от лондонских стритстайлеров
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды-ровесники: сравниваем российских знаменитостей с западными166
Глюкоза поразила фанатов откровенным фото81
«Всем хотелось затащить меня в постель»76
Дочь Волочковой пошла по стопам матери44
Шокирующие факты о гигиене в Европе23
Видео
00:26
49-летняя Бледанс в бикини позирует на яхте
Звёзды
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
02:01
Лев Лещенко вспомнил о первой жене
Звёзды
00:43
Меган Маркл навязали новый запрет
Звёзды
00:35
«У нас все серьезно»: у Бони новый миллиардер
Звёзды
03:49
Актрисы, которых обожают не за внешность
Звёзды Красота
11:05
Этих звезд сегодня не узнать
Звёзды
04:23
Звезды, которые никак не могут постареть
Звёзды
04:47
Что стало с темненькой из ABBA
Звёзды
05:53
Чем опасны осенние арбузы
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение