Плащи и платья-комбинации в коллекции Рикардо Тиши

Модные СМИ и критики с нетерпением ждали одно из ключевых шоу, пожалуй, всех весенне-летних Недель моды 2019 и гадали, как же теперь будет выглядеть модный Дом Burberry. Почти год назад стало известно, что дизайнер Кристофер Бейли покидает свой пост после 17 лет работы в британском бренде, а на смену ему приходит бывший креативный директор Givenchy Рикардо Тиши. Он известен своей любовью к обтягивающих фасонам, броскому декору (пайеткам и бахроме), полупрозрачным материалам, крупным принтам и в целом экспериментам со смешением стилей.

И наконец, 17 сентября, состоялось дебютное шоу Рикардо для британского бренда. Дизайнер показал более 130 образов, которые можно разделить на несколько категорий. Первая часть была посвящена классическим фасонам и традиционной цветовой гамме модного Дома: это привычные коричневые тренчи, легкие платья с длинными рукавами и акцентом на талии, строгие костюмы и жакеты серого и песочного оттенков.

Во второй части дизайнер решил смешать множество тенденций одновременно: были короткие пальто и шорты с анималистичным принтом, вечерние облегающие наряды с золотой бахромой, футболки с надписями и нашивками, лакированный плащ и клетчатая оверсайз-рубашка в сочетании с платьем-комбинацией. А кроме того, одна из моделей вышла в рубашке с говорящей надписью "Why Did They Kill Bamby": еще в 2014 году Рикардо в рамках работы в Givenchy создал несколько кофт с изображением известного олененка.

Рикардо явно тщательно подошел к изучению традиций модного Дома, но в то же время постарался вписать в его историю и свои любимые мотивы. Но пока он находится в поиске консенсуса между собственным видением и стилистикой британского бренда.