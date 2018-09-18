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Образ дня: Скарлетт Йоханссон прибыла на «Эмми-2018» в молочно-белом платье и под руку с возлюбленным
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Образ дня: Скарлетт Йоханссон прибыла на «Эмми-2018» в молочно-белом платье и под руку с возлюбленным 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Телеведущий Колин Жост и голливудская суперзвезда Скарлетт Йоханссон прибыли на свою первую совместную церемонию вручения телепремии «Эмми».
Колин Жост будет вести шоу со своим коллегой Майклом Че. Вместе со своей звездной подругой он появился в театре Microsoft в Лос-Анджелесе — здесь будут названы обладатели праймтаймовой «Эмми» этого года. 36-летний Жост надел официальный костюм с зауженными брюками и лаковыми ботинками, а 33-летняя Йоханссон выбрала ослепительное молочно-белое платье со «спущенными плечами, глубоким декольте и высоким разрезом — посмотрим, кому удастся перещеголять ее на желтой дорожке!
Скарлетт Йоханссон держала возлюбленного под руку и периодически переглядывалась с ним — похоже, у пары все прекрасно.
Впервыe пара появилась перед фотографами в апреле на премьере фильма „Мстители: Война бесконечности“. Двумя неделями позже Жост подтвердил, что Йоханссон теперь — его девушка. А как тебе эта пара?
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Фото:Instagram, Getty Images / Matt Winkelmeyer, Frazer Harrison
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