Образ дня: Кристен Стюарт появилась на кинофестивале в мини-платье

Звезда вампирской саги «Сумерки» 28-летняя голливудская актриса Кристен Стюарт все чаще расстраивает поклонников своими образами. Но последнее появление знаменитости на публике сгладило все ее былые промахи с выбором гардероба. Молодая женщина блистала перед репортерами в стильном и в то же время элегантном платье от именитого бренда.

В Торонто на днях завершился 43-й кинофестиваль, который в нынешнем году порадовал поклонников кинематографа немалым количеством премьер и еще большим числом звездных гостей. В последний день фестиваля на ковровую дорожку вышла молодая актриса Кристен Стюарт, прилетевшая в Канаду, чтобы представить публике новый фильм со своим участием -«Джеремая Терминатор ЛеРой».

Девушка появилась перед репортерами и поклонниками в очаровательном романтичном образе и счастливо улыбалась окружающим. Усыпанное множеством пайеток белое мини-платье от Модного Дома Chanel , амбассадором которого Кристен является уже не первый год, невероятно ей подошло. Сексуальный и в тоже время нежный, откровенный и скромный — вот те немногие слова, которыми можно описать противоречивый, но шикарный наряд Кристен.

К слову, характер самой актрисы состоит именно из таких же противоречий. Может, поэтому наряд так удивительно легко и гармонично смотрелся на Стюарт, а легкий макияж с акцентом на глаза — элегантно завершил ее стильный образ. Напомним, что в картине «Джеремая Терминатор ЛеРой» Кристен сыграла писательницу Лору Альберт. Эта женщина решила написать роман от лица выдуманного мужчины. Ее книга совершенно неожиданно обретает бешеную популярность и теперь автору предстоит показать миру Джеремая Терминатора ЛеРоя, которого никогда не существовало в реальности.