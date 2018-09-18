Идеология АУЕ пожирает наших детей через мир высокой моды

Может это ворчание старпера, но меня глубоко удручает нынешняя молодежная мода.

Шапка-п#$дорка, закатанная до макушки. Подвернутые джинсы или брюки. А то и спортштаны, заправленные в носки. Спортивные костюмы и спортивная обувь для зала, используемая, как обувь и одежда для улицы и вечеринки. Фиксы, массивные цепи, аляповатые синюшные татухи в виде геометрических рисунков или типа детской мазни.

Сегодня так одеваются модные стилисты, тату-мастера, барберы, редакторы и редакторки (как требуют называть феменистки), колумнисты, ди-джеи, художники, арт-дилеры, музыканты.

В мои годы так одевались гопники с окраин.

У меня теперь при видео продукции Симачева аж шерсть дыбом встает и сжимаются кулаки. Я все отрочество был неформалом: алисоманом, гранджом, фанатом столичного «Торпедо», для которого надевать спортивный костюм куда-либо кроме зала было не по понятиям.

Для меня вся нынешняя молодежная мода — экипировка врага. Если в конце 90-х — начале нулевых я видел людей, одетых подобным образом, сие значило лишь одно: или я, или они сейчас получат по рогам, в зависимости от соотношения сил.

Конечно, умом я понимаю, что нынешние косплейеры гоп-культуры в драке максимум могут победить по очкам хомяка. Но мое чувство прекрасного глубочайше оскорблено.

Мне кажется, идеологи урлы и гопников, проиграв в крупных городах битву за умы молодежи неформальным музыкальным субкультурам, потом перешли из падиков Дегунино и Купчино сразу на подмостки Fashion Week, в редакции Conde Nast и офисы модных клубов.

Да, кстати, у них и клубы напоминают родные падики: битые кирпич, индустриальные пространства, сломанная мебель и реки дешевого алкоголя.

У нас АУЕ давно не в Челябе, а у нас под носом, на Патриках и в Камергерском.

Пора спасти наших детей от этой тлетворной моды!