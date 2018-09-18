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Матильда Шнурова впервые после развода вышла в свет на дне рождения Tatler
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Матильда Шнурова впервые после развода вышла в свет на дне рождения Tatler 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Звезды поздравили Tatler с юбилеем.
В этот понедельник, 17 сентября, журнал Tatler с размахом праздновал свое 10-летие в России. Обложку юбилейного номера украсили десять cover girls, а в здании Малого театра собрались друзья глянцевого издания: Татьяна Навка, Ляйсан Утяшева, Светлана Бондарчук, Полина Гагарина, Ингеборга Дапкунайте, Елена Перминова, Алеся Кафельникова и многие другие.
Ярче всех сияла Матильда Шнурова. Для своего первого после развода с Сергеем Шнуровым развода она выбрала роскошное вечернее платье. Компанию ей составила закадычная подруга Ксения Собчак, скинувшая на спор не один килограмм и подчеркнувшая это нарядом.
Удивила своим выходом и Яна Рудковская, надев платье haute couture.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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