Сумку с торчащими проводами нашли на АЗС в Петрозаводске

Обезвреживать опасную находку пришлось сотрудникам спецслужб.

Вчера в 17:10 в экстренные службы поступило обращение от работников автозаправки «Петройл», расположенной на Комсомольском проспекте.

Люди сообщили, что под окнами заправки с 11 утра стоит некий автомобиль. Внутри него лежит большая сумка, из которой торчат провода.

На место экстренно выехали оперативные службы. После проверки оказалось, что в сумке лежат личные вещи, не представляющие опасности, сообщили в ЕДДС.