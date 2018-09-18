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Сумку с торчащими проводами нашли на АЗС в Петрозаводске
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Сумку с торчащими проводами нашли на АЗС в Петрозаводске 

Карельские вести + ещё 1 1 час назад
Обезвреживать опасную находку пришлось сотрудникам спецслужб.
Вчера в 17:10 в экстренные службы поступило обращение от работников автозаправки «Петройл», расположенной на Комсомольском проспекте.
Люди сообщили, что под окнами заправки с 11 утра стоит некий автомобиль. Внутри него лежит большая сумка, из которой торчат провода.
На место экстренно выехали оперативные службы. После проверки оказалось, что в сумке лежат личные вещи, не представляющие опасности, сообщили в ЕДДС.
По материалам: ptzgovorit.ru
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