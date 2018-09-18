Успехи и провалы: 30 звездных нарядов с «Эмми-2018

Пожалуй, зрители ждали церемонию вручения главной телефизионной награды не столько затем, чтобы узнать имена победителей, сколько — чтобы посмотреть, в чем выйдут знаменитости на красную дорожку. И красавицы-актрисы, надо сказать, ожидания поклонников оправдали.

В этом году на церемонии правила бал сама нежность. Не сговариваясь, большинство звезд выбрали вечерние туалеты в пастельных тонах.

Самой стильной и роскошной на этой церемонии, по мнению модных критиков, стала знойная испанка Пенелопа Крус в роскошном платье от Chanel , декорированном перьями.

Ей не уступала и Скарлетт Йоханнсон в ослепительно белом наряде Balmain с оригинальным декольте. Кстати, Скарлетт пришла на этот раут вместе со своим возлюбленным, Колином Жостом , и весь вечер парочка не могла глаз отвести друг от друга.

В число лучших образов церемонии попали и аутфит Сары Полсон — черное бюстье с пышной «перьевой» юбкой, и лук Поппи Делевинь — шикарное платье цвета весеннего неба, украшенное романтичными воланами.

Эмилия Кларк стала единственной, кто пришел на церемонию в очень откровенном наряде. Тончайшее кружево лифа просто не оставляло простора для фантазии. Так что выход Матери драконов однозначно был признан самым смелым.

Но если платье Кларк, нессмотря на некоторую провокационность, все же можно отнести к удачным, то некоторые звезды сериалов и телешоу с дизайнерскими вещами явно промахнулись. Трейси Эллис Росс весь вечер не могла справиться с излишне оригинальным нарядом: огромный «надутый» верх так и норовил закрыть от фотографов часть лица актрисы.

Полосатое платье Луис Ро западные СМИ уже сравнили не то с нарядом на Хэллоуин, не то с тюремной униформой. А очередной слишком взрослый аутфит Милли Бобби Браун не только исказил пропорции ее фиугры, но и прибавил ей добрый дестяок лет.

Эти и другие наряды звезд с церемонии награждения «Эмми-2018» смотрите в нашей фотогалерее.

Скарлетт Йоханссон и Колин Жост. Больше фото — по стрелке.

Джой Кинг

Милли Бобби Браун

Крисси Тейген

Поппи Делевинь

Падма Лакшми

Аманда Брюгел

Зури Холл

Кэрри Рассел

Луис Ро Натали Дайер

Сидней Суини

Тиффани Хэддиш

Элли Кемпер

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