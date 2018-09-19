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Эдхам Акбулатов, экс-мэр Красноярска, возглавил СибГУ науки и технологий
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Эдхам Акбулатов, экс-мэр Красноярска, возглавил СибГУ науки и технологий 

АиФ Красноярск + ещё 6 43 минуты назад
Фото: АиФ Красноярск
С 19 сентября Эдхам Акбулатов приступил к работе, но пока как исполняющий обязанности ректора Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнёва.
В пресс-службе учебного заведения подтвердили эту информацию. Нового руководителя вуза представили коллективу накунуне, 18 сентября. Интересное совпадение: сын Эдхама Акбулатова Тимур закончил этот же вуз 10 лет назад.
Акбулатов сменил на посту ректора Дмитрия Деревянных, который исполнял обязанности ректора с октября прошлого года. Как пояснили в пресс-службе СибГУ, Дмитрий Деревянных останется в учебном заведении, не исключено, что он перейдет на должность проректора.
Напомним, Эдхам Акбулатов, руководивший Красноярском с 2012 года, не стал баллотироваться на пост главы города и в октябре 2017 года снял свою кандидатуру с конкурса, уступив кресло мэра Сергею Еремину.
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