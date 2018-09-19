Эдхам Акбулатов, экс-мэр Красноярска, возглавил СибГУ науки и технологий

С 19 сентября Эдхам Акбулатов приступил к работе, но пока как исполняющий обязанности ректора Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнёва.

В пресс-службе учебного заведения подтвердили эту информацию. Нового руководителя вуза представили коллективу накунуне, 18 сентября. Интересное совпадение: сын Эдхама Акбулатова Тимур закончил этот же вуз 10 лет назад.

Акбулатов сменил на посту ректора Дмитрия Деревянных, который исполнял обязанности ректора с октября прошлого года. Как пояснили в пресс-службе СибГУ, Дмитрий Деревянных останется в учебном заведении, не исключено, что он перейдет на должность проректора.