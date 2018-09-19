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Экс-мэра Красноярска назначили главой опорного вуза
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Экс-мэра Красноярска назначили главой опорного вуза 

РИА Новости + ещё 10 1 час назад
Фото: sibnovosti.ru
КРАСНОЯРСК, 19 сен — РИА Новости. Бывший мэр Красноярска Эдхам Акбулатов назначен врио ректора Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева, сообщает пресс-служба вуза.
"С 19 сентября 2018 года временно исполняющим обязанности ректора СибГУ им. М. Ф. Решетнева стал Эдхам Шукриевич Акбулатов. Соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования РФ. Коллективу опорного университета Красноярского края врио ректора представил заместитель министра науки и высшего образования РФ Александр Степанов. Он отметил, что успех реализации национального проекта «Наука» зависит от кооперации образовательных, научных учреждений и производственных коллективов", — говорится в сообщении.
Акбулатов ранее занимал должности заместителя губернатора Красноярского края, председателя правительства региона. С 2012 по 2017 годы являлся мэром Красноярска. В октябре 2017 года он отказался от участия в конкурсе на пост главы города. В конкурсе победил бывший министр транспорта региона Сергей Еремин, который затем был выбран депутатами горсовета мэром.
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