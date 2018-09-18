Фитнес-клуб или бар могут открыть под брендом «Настя Ивлеева»

Согласно документу, товарный знак регистрируется по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) №3, 25, 35, 38, 41 и 43, что позволяет выпускать и продавать под этим брендом одежду и женское белье, косметику и другие средства для ухода за собой, а также открывать под этим брендом рестораны, бары, лапшичные, ночные и фитнес-клубы и гостиницы. Также под брендом «Настя Ивлеева» блогер сможет оказывать рекламные услуги, осуществлять телевизионное вещание и производить видеоконтент.

Заявителем, согласно документу, выступает индивидуальный предприниматель Ивлеева А. В., зарегистрированная в Ленинградской области.

Сама А. Ивлеева отказалась дать Агентству «Москва» оперативный комментарий относительно своих планов на регистрируемый бренд, сославшись на занятость. В ее пресс-службе также на запрос не ответили.

А. Ивлеева — видеоблогер и ведущая телевизионного шоу «Орел и решка» на телеканале «Пятница».