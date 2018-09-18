Ещё
Фитнес-клуб или бар могут открыть под брендом «Настя Ивлеева»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фитнес-клуб или бар могут открыть под брендом «Настя Ивлеева» 

Агентство «Москва» 57 минут назад
Телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева подала в Роспатент заявку на регистрацию бренда «Настя Ивлеева». Соответствующие материалы имеются в распоряжении Агентства городских новостей «Москва».
Согласно документу, товарный знак регистрируется по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) №3, 25, 35, 38, 41 и 43, что позволяет выпускать и продавать под этим брендом одежду и женское белье, косметику и другие средства для ухода за собой, а также открывать под этим брендом рестораны, бары, лапшичные, ночные и фитнес-клубы и гостиницы. Также под брендом «Настя Ивлеева» блогер сможет оказывать рекламные услуги, осуществлять телевизионное вещание и производить видеоконтент.
Заявителем, согласно документу, выступает индивидуальный предприниматель Ивлеева А. В., зарегистрированная в Ленинградской области.
Сама А. Ивлеева отказалась дать Агентству «Москва» оперативный комментарий относительно своих планов на регистрируемый бренд, сославшись на занятость. В ее пресс-службе также на запрос не ответили.
А. Ивлеева — видеоблогер и ведущая телевизионного шоу «Орел и решка» на телеканале «Пятница».
Агентство «Москва»: последние новости
«Итальянскую» виллу начала XX века в парке «Сокольники» признали памятником архитектуры Более 1,7 тыс. участников благотворительного забега в Коломне перевезли автобусы Мострансавто 15 сентября Первая ретроспективная выставка М.Ларионова открылась в Новой Третьяковке
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шокирующие факты о гигиене в Европе26
Меган Фокс показала свое белье
«Всем хотелось затащить меня в постель»81
Модель plus-size разделась для фанатов44
Марина Анисина рассказала о романе с князем Монако2
Видео
00:26
49-летняя Бледанс в бикини позирует на яхте
Звёзды
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
02:01
Лев Лещенко вспомнил о первой жене
Звёзды
00:43
Меган Маркл навязали новый запрет
Звёзды
00:35
«У нас все серьезно»: у Бони новый миллиардер
Звёзды
03:49
Актрисы, которых обожают не за внешность
Звёзды Красота
11:05
Этих звезд сегодня не узнать
Звёзды
04:23
Звезды, которые никак не могут постареть
Звёзды
04:47
Что стало с темненькой из ABBA
Звёзды
05:53
Чем опасны осенние арбузы
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение