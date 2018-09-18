Gucci запустили новый инстаграм о красоте

Gucci запустили в инстаграме новый аккаунт GucciBeauty. Согласно релизу на сайте бренда, он посвящен вовсе не косметике, а «собственным видением мира красоты через произведения искусства, гендер, культуру и географию», а вести его будет креативный директор Gucci Алессандро Микеле. Пока что там опубликовано несколько мировых шедевров живописи, японских гравюр и фаюмских портретов. Согласно изданию WWD, впоследствии там будут публиковаться релизы косметических продуктов и ароматов Gucci, а также фотографии с показов и из кампаний.