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Gucci запустили новый инстаграм о красоте
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Gucci запустили новый инстаграм о красоте 

The Blueprint + ещё 1 1 час назад
Фото: The Blueprint
Gucci запустили в инстаграме новый аккаунт GucciBeauty. Согласно релизу на сайте бренда, он посвящен вовсе не косметике, а «собственным видением мира красоты через произведения искусства, гендер, культуру и географию», а вести его будет креативный директор Gucci Алессандро Микеле. Пока что там опубликовано несколько мировых шедевров живописи, японских гравюр и фаюмских портретов. Согласно изданию WWD, впоследствии там будут публиковаться релизы косметических продуктов и ароматов Gucci, а также фотографии с показов и из кампаний.
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