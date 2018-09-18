Магия черного: Сара Полсон, Кери Рассел и другие на «Эмми-2018»

Одним из главных цветов вечера стал черный. Причем, если для многих мероприятий в течение года звезды выбирали темные наряды, чтобы поддержать движение Time's Up («Время вышло»), созданное для борьбы с сексуальными домогательствами, то сейчас, когда секс-скандалы утихли, актрисы продолжают выбирать этот цвет из-за собственных предпочтений.

Интересно, что черный для выхода в свет выбрали преимущественно актрисы, номинированные на премию «Лучшая женская роль в драматическом телесериале».

Звезда сериала «Игры престолов», 29-летняя Натали Эммануэль , приехала поддержать свою команду, победившую в номинации «Лучший драматический сериал», и выбрала облегающее платье-бюстье в пол.

Стенд-ап комик Сара Сильверман появилась перед фотографами в специально сшитом для нее платье израильского дизайнера Galia Lahav, которое дополнила украшениями Norman Silverman.

Звезда сериала «Американцы» Кери Рассел выбрала роскошное платье Zuhair Murad Couture с глубоким декольте и высоким вырезом на подоле, а также небольшой клатч Tyler Ellis. Хотя Кери в этот раз не получила награду, она поддержала своего коллегу Мэттью Риза, получившего награду за «Лучшую мужскую роль в драматическом телесериале».

Звезда «Дневника служанки» Элизабет Мосс выбрала весьма спорное платье Vera Wang, которое сделало фигуру актрисы прямоугольной. Его Мосс дополнила лодочками ‘Follies Strass’ Christian Louboutin и украшениями Harry Winston.

Эван Рэйчел Вуд выбрала необычный костюм из брюк и удлиненного смокинга Altuzarra, напоминающего мантию. Свой «магический» образ она дополнила клатчем Tyler Ellis.

Сара Полсон предстала перед прессой в шикарном платье с перьями из весенней коллекции следующего года Oscar de la Renta. Как и другие актрисы, она добавила к своему total black образу клатч Tyler Ellis в тон.

Актриса Мадлен Брюэр , известная по сериалу «Оранжевый — новый черный», для светского выхода выбрала полупрозрачное платье с глубоким декольте молодого американского бренда Brock Collection.

Американская актриса армянского происхождения Анжела Сарафян сделала ставку на пышное платье дизайна Кристиан Сириано — победителя «Проекта Подиум».

Завершающая нашу подборку актриса Ивонн Орджи выбрала шикарное платье из коллекции ливанского модного бренда Georges Chakra Couture и украшения Hearts On Fire.