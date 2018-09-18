Олесе Судзиловской не хватает пажей 

Наряд актрисы вызвал серьезные сомнения у модных экспертов WomanHit.ru Наряд актрисы вызвал серьезные сомнения у модных экспертов WomanHit.ru Илья Легостаев Пестрый, почти цыганский низ сам по себе вызывает серьезные сомнения. Бесформенный верх весьма невыразительного цвета сомнений вызывает еще больше. Не покидает ощущение легкого хаоса. Иногда это весело, но не сейчас. Анастасия Бойченко К такой юбке должна прилагаться пара пажей, чтобы управляться со шлейфом. Интересно, что остановило Олесю: высокие расценки на труд наемной силы или небезосновательное мнение, что ее наряд и так незабываем?