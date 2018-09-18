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Зима близко: кашемировые тенденции с показа Falconeri
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Зима близко: кашемировые тенденции с показа Falconeri 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Коллекция сезона осень-зима 2018/19 в буквальном смысле прошла на чемоданах.
12 сентября в конференц-зале Calzedonia Group прошел показ новинок осенне-зимнего сезона от итальянского бренда Falconeri. Темой шоу стала страсть к путешествиям: «Каждое путешествие проживается трижды: когда вы о нем только мечтаете, когда вы отправляетесь в это путешествие, и когда вы вспоминаете о нем впоследствии», — гласил девиз.
Чтобы не нарушать выбранную тематику, конференц-зал на время превратился в аэропорт. На входе всех ждала зона регистрации, подиум пролегал вдоль рядов со стульями, напоминающими сидения зала ожидания, а одним из центральных акцентов стал багажный конвейер.
Вниманию зрительниц представили три коллекции: Natural Performance, Knitwear Lovers и Orient Express. Первая позиционирует кашемир как одежду для активного образа жизни. Модели, вдохновленные одеждой для спорта и отдыха, стали удачным воплощением стиля athleisure. Вторая создана для любительниц тепла и воплотилась в классических пуловерах, водолазках с жгутами, базовых джемперами с круглым вырезом, кашемировых платьях, пальто-коконах и моделях oversize. Восточной нотки добавила линия Orient Express. За основу в ней взяли пиджаки со стилизованными узорами в виде листьев и кимоно с жаккардовым узором «пейсли». Минималистичный дизайн компенсировали цветовой палитрой: от небесно-синего, цвета лесной зелени и фуксии до зеленоватого аквамарина, огненно-красного и сиреневого.
Сильную половину зала тоже побаловали новинками. Главным героем Falconeri стал житель мегаполиса, которому не безразличны детали, но выбирает спокойные модели из благородных материалов. Поэтому классические джемперы и пиджаки украшены различными видами отделки: плетения, рубчик, объемные эффекты, узор «гусиные лапки». В основу мужской коллекции легла спокойная цветовая гамма на основе серых, песочных, синих и антацитовых оттенков.
В первых рядах на показе замечены знаменитости и инфлюенсеры из России, среди них — Наталья Османн (@natalyosmann), соосновательница проекта FOLLOWMETO, телеведущая Жанна Бадоева (@zhanna_badoeva), певица Зара (@zara_music) и телеведущий Иван Чуйков (@chyikov).
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