Само совершенство: Эмилия Кларк в полупрозрачном платье Сhristian Dior

В Лос-Анджелесе состоялась ежегодная церемония Emmy, на красной дорожке которой знаменитости предстали во всей красе. Но отдельного внимания заслуживает Эмилия Кларк , появившаяся на вечере в смелом образе. Для мероприятия актриса выбрала кутюрное платье Christian Dior из тонкого полупрозрачного кружева с вышивкой и пышной юбкой.

Такая аккуратная вариация на «голые» платья, которые стали очень популярны на красных дорожках в последнее время, не выглядела вульгарно. Наоборот, Эмилия выглядела как аристократка! Звезда «Игры престолов» уложила волосы в строгий пучок, сделала естественный макияж и из украшений отдала предпочтение изящным серьгам и кольцам.

Несмотря на то, что в этом году актриса не попала в число номинантов, к церемонии она подготовилась на отлично. Grazia считает, что за такой потрясающий выход и очаровательную улбыку ей нужна отдельная премия! Согласны?