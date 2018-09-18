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Модные провалы «Эмми-2018»: в чем не надо приходить на публичные мероприятия
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Модные провалы «Эмми-2018»: в чем не надо приходить на публичные мероприятия 

SNCmedia.ru 2 часа назад
Фото: SNCmedia.ru
Мэнди Мур
Когда никто не устанавливает дресс-код, надо одеваться, подстать статуэтке премии. Так, наверное, рассуждала актриса Мэнди Мур, когда выбирала платье на торжество в этом году.
Алексис Бледел
Безусловно, Алексис Бледел выглядит намного моложе своего возраста (актрисе 37). Вероятно, поэтому она решила облачиться в детское нежно-розовое платье с бабочками и непонятным куском полупрозрачной ткани спереди. Что это было, Алексис?
Эллисон Энди
Эллисон Энди решила устроить новогоднюю вечеринку прямо на красной дорожке. Актриса выбрала яркое платье с пайетками, но вот лучше бы она его для домашней вечеринки на Новый год все-таки отложила.
Поппи Делевинь
Чем руководствовалась Поппи Делевинь при выборе своего наряда для премии в этом году — неизвестно. Есть ощущение, что она свое платье сама сшила. Если так, то в дизайнеры Поппи лучше не соваться.
Гвендолин Кристи
Наша любимая женщина-рыцарь в этот раз разочаровала. И цвет не идет актрисе Гвендолин Кристи, и фасон подкачал, да и платье еще и мятым оказалось. В доспехах было лучше…
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