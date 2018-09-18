Актриса Ольга Куриленко вышла на подиум на лондонской Неделе моды

Не успела закончится Неделя высокой моды в Нью-Йорке, как весь звездный бомонд перекочевал в Британию. В Лондоне показы в самом разгаре, и на подиум в эти дни выходят не только профессиональные модели, но и актрисы. Знаменитая красавица Ольга Куриленко продефилировала перед публикой в элегантном образе.

Креативный директор известной английской марки Temperley объявила, что прощается с привычным форматом проведения шоу. Алиса Темперли намекнула, что бренд готов перейти на новый уровень и три последних показа станут неким финальным аккордом в завершенном цикле повествования. Именно это и стало главной причиной организации небольшого сюрприза для гостей. Близкие подруги бренда, в число которых входит и Ольга Куриленко, были на сей раз приглашены на шоу не как зрители, а как модели.

Французская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко появилась на подиуме в элегантном полупрозрачном платье. По признанию автора, вдохновением для создания этого изящного шедевра послужили оперные подмостки. Массивные серьги с оригинальным дизайном и сандалии на тяжелой подошве стали удачным дополнением к образу 38-летней Ольги.

Напомним, что Куриленко начинала свой путь к славе именно как модель, а не как актриса. Звездная брюнетка успела украсить своим портретом не одну обложку ведущих глянцевых изданий. Но сегодня девушка Бонда знакома зрителям исключительно как талантливая киноактриса. К слову, фильм с участием Куриленко — «Человек, который убил Дон Кихота», имел оглушительный успех в Каннах.