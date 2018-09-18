Влюбленные и стильные: Джессика Бил и Джастин Тимберлейк на премии «Эмми 2018»

Накануне вечером в Лос-Анджелесе состоялась юбилейная 70-я церемония вручения телевизионной премии «Эмми», награды нашли своих победителей, а поклонники в очередной раз восхитились модными образами своих звездных любимцев. В этом году количество влюбленнных пар на красной ковровой дорожке зашкаливало, одним из самых стильных дуэтов по праву признали супругов Джессику Бил и Джастина Тимберлейка . Этот парный выход запомнится надолго!

Фотография: REX/Shutterstock

Джессика Бил впервые за долгое время была номинирована на премию «Эмми» за роль в сериале «Грешница». Актриса была представлена в номинации «Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме». Поддержать супругу в этот вечер пришел любимый муж — Джастин Тимберлейк. Пара выглядела очень гармонично, но все внимание публики было сосредоточено именно на образе Джессики, и тому есть много причин.

Фотография: REX/Shutterstock

Как и многие гости церемонии в этот вечер актриса остановила свой выбор на белом. Джессика пришла «чешуйчатом» платье Ralph & Russo с открытым верхом, сложным запахом на юбке и многослойным принтом. В подобном наряде она выглядела очень свежо и молодо, несмотря на отсутствие дополнительных аксессуаров и сложной прически — Бил решила просто распустить волосы свободной волной. Джастин Тимберлейк предпочел не привлекать внимание общественности необычными образами и выбрал черный смокинг с бабочкой.

Почетная статуэтка Джессике Бил не досталась, на что актриса отреагировала с присущим ей чувством юмора, разместив закулисными кадрами с премии и совпроводив их короткой подписью: «Наши лица, когда сказали, что на премии не будет выпивки».

Размещенные снимки вызвали восторг у подписичков: «О Боже мой, вы потрасающе выглядите потрясающе, хотя почему меня это вообще удивляет?», «Вы такая крутая пара, как всегда стильные и оригинальные», «Джес, я всегда восхищалась вашим чувством стиля», «Эта пара сводит меня с ума! Вы самые классные на этой премии!».