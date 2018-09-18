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Мадонна первой заполучила кроссовки из новой коллаборации Стеллы Маккартни с adidas
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Мадонна первой заполучила кроссовки из новой коллаборации Стеллы Маккартни с adidas 

Harper’s Bazaar + ещё 1 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
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A post shared by Madonna Literal (@madonnaliteral) on Sep 17, 2018 at 8:37pm PDT 17 сентября в лондонском бутике Стеллы Маккартни прошла закрытая презентация ее новой коллаборации с adidas. На этот раз дизайнер видоизменила знаменитые кроссовки Stan Smith. Первой заполучить эксклюзивную модель захотела Мадонна: певица прибыла на мероприятие в укороченных черных джинсах и свитшоте adidas с кружевными рукавами. На ногах ее были обновки от Stella McCartney, и дизайнер лично оставила на обуви певицы автограф черным маркером. Сама виновница торжества была облачена в темно-синее платье из кожи — конечно, искусственной, ведь Маккартни — известная активистка за права животных. Две знаменитости были очень рады видеть друг друга: они сделали много совместных фото, дурачились на камеру и в целом прекрасно провели время вместе.
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A post shared by Fashion Finance (@thefashionfinance) on Sep 17, 2018 at 4:35pm PDT
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