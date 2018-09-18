Самые крутые женские сумки осени 2018

Cумка-седло

Сумка небольшого размера с закругленным низом напоминает форму седла, отсюда и название «saddle bag». Джон Гальяно придумал сумку-седло для Dior еще в 1999 году, вдохновившись конным спортом. Кэрри Брэдшоу появляется в нескольких сериях «Секса в большом городе» именно с такой сумкой в руках.

Сумка вновь стала актуальной в 2018 году, когда Dior переиздал модель и сделал ее более лаконичной. Остальные дизайнеры также экспериментируют с формой седла и выпускают разнообразные модели: текстильные, кожаные и даже прозрачные. Кожаную сумку-седло интуиция подсказывает носить со строгим жакетом, высокими сапогами, узкими брюками, а также с нарядами в стиле бохо-шик: воздушными блузками и многоярусными цветочными платьями.

1. Dior, цена: по запросу; 2. Polo Ralph Lauren, цена: 26 000 руб. ; 3. MICHAEL Michael Kors, цена: 25 000 руб. Компактная кросс-боди

Небольшая универсальная сумка, которую можно носить на плече или через плечо. Она легко вписывается и в деловой, и в повседневный стиль. В сумку кросс-боди помещается все самое необходимое: смартфон, ключи, помада, карта.

В тренде как классические базовые цвета (бежевый, черный, темно-синий, серый), так и вся гамма пастельных оттенков: нежно-голубой, пыльно-розовый, приглушенно-бирюзовый.

1. Furla, цена: 23 000 руб. ; 2. Givenchy, цена: 113 000 руб. ; 3. Dolce&Gabbana, цена: 70 000 руб. Компактные и удобные сумки с ремнем через плечо вы можете приобрести в магазине Bagsland. Актуальные модели, оригинальные расцветки, выгодные цены — выберите свою модель на каждый день.

Сумка Bagsland, от 525 руб.,

заказать: +7 (343) 382-58-05 Сумка Bagsland, от 1 253 руб.,

​заказать: +7 (343) 382-58-05 Овальная сумка на пояс

Поясная сумка — необыкновенно удобный аксессуар, который смотрится стильно и освобождает руки. Многие блогеры используют поясную сумку, чтобы подчеркнуть талию, когда надевают длинный тренч или классическое пальто.

Поясные спортивные сумки уже надоели, поэтому дизайнеры в новом сезоне сделали ставку на более женственные овальные модели, выполненные из кожи, бархата и текстиля.

1. Salvatore Ferragamo, цена: 50 000 руб. ; 2. Gucci, цена: 65 000 руб. ; 3. Monki, цена: 1 500 руб. Сумка из природных материалов

Модели из прутьев, рафии, джута были единогласно признаны трендом. Варианты самые разные: небольшие корзинки с короткими ручками, объемные шопперы и даже клатчи для светских выходов. Летом у нас много поводов показаться с плетеной сумкой: пикник на природе, прогулка по набережной, поездка на пляж.

Но не стоит думать, что этот аксессуар будет уместнен только в теплых странах: сумки бренда Cult Gaia модницы с удовольствием носят и с макси-платьями, и с классическими пальто, и с тренчами, и с уютными кардиганами (образы собирают тысячи лайков в Instagram).

1. Cult Gaia, цена: 26 000 руб. ; 2. Sensi Studio, цена: 18 000 руб. ; 3. Cult Gaia, цена: 25 000 руб. Сумка-ведро

Сумки-авоськи часто появлялись на мировых подиумах, но к ним никто серьезно не относился: слишком прозрачные и дырявые, все напоказ. Но стоило бренду Staud поместить в сетку кожаную основу-ведро, как все изменилось: блогеры стали охотиться за новинкой. Вовсе не обязательно выбирать сумку с сеткой и круглой ручкой, можно сделать выбор в пользу минималистичной модели.

Оригинальная форма и вместительность — главные достоинства сумки. Она напоминает винтажный аксессуар, но смотрится очень современно. К тому же сумки легко сочетать с элегантными вещами вроде широких брюк, элегантных рубашек и обуви без каблука.

1. Burberry, цена: 90 000 руб. ; 2. Staud, цена: 27 000 руб. ; 3. JW Anderson, цена: 50 000 руб. Миниатюрный рюкзак

Мини-формат — одна из главных тенденций в аксессуарах. Недаром многие бренды включили в свои коллекции разнообразные миниатюрные рюкзаки: однотонные, с логотипами, нашивками, молниями и другими интересными акцентами. С миниатюрным рюкзаком за спиной можно танцевать на вечеринке или долго гулять по городу.

Еще один неоспоримый плюс: мини-рюкзак идеально подойдет хрупкой девушке (большой рюкзак часто смотрятся слишком громоздко). Миниатюрный рюкзак отлично смотрится и с классическим пальто, и с брючным костюмом, и со спортивным бомбером.

1. Chloe, цена: 105 000 руб. ; 2. Furla, цена: 20 000 руб. ; 3. MICHAEL Michael Kors, цена: 16 000 руб. Рюкзаки с уникальным цветочным принтом от Bagsland помогут создать романтичный образ, а также расскажут о вашем тонком вкусе и чувстве стиля. Закажите понравившуюся модель, а компания отправит товар в любой регион России.

Рюкзак Bagsland с яркими цветами, от 1 280 руб.,

заказать: +7 (343) 382-58-05 Рюкзак Bagsland с белыми цветами, от 1 280 руб.,

заказать: +7 (343) 382-58-05 Сумка с заметной пряжкой

Ремень с крупной пряжкой — обязательный аксессуар для образов в стиле 70-х. Но в новом сезоне эффектная пряжка украшает не только широкие ремни, но и кожаные сумки. Пряжка на сумке выполняет декоративную функцию: она может быть выполнена из металла, украшена разноцветными кристаллами.

Сумка с выразительной пряжкой станет отличной спутницей на каждый день: с ней можно отправиться и за покупками, и на встречу с лучшей подругой, и на самую веселую вечеринку. Она прекрасно сочетается как с расслабленными аутфитами (джинсами и белой футболкой), так и с игривым коктейльным платьем.

1. Miu Miu, цена: 131 000 руб. ; 2. Pinko, цена: 21 500 руб. ; 3. Versus, цена: 20 000 руб. Сумки с оригинально украшенными пряжками подберите в бутике Scarpe. Качественные сумки из натуральной кожи вызовут восторг любой модницы, которая ценит красоту и изящество во всем.

Сумка Cromia​, 11 200 руб. со скидкой 40%,

заказать: +7 (800) 700-61-10 Сумка Cromia​, от 16 900 руб.,

заказать: +7 (800) 700-61-10 Мнение эксперта

— В этом сезоне я выбираю сумку Furla Fortuna: она компактна и отлично держит форму. У сумки сильный характер, ведь эта модель вдохновлена миром бокса и изготовлена из мягкой стеганой кожи (наподобие боксерских перчаток). Эта сумка представлена в трех размерах: маленьком, среднем и большом, а также в трех оттенках, связанных с темой спорта: вишневом, ониксе и сером. Ручка держится на двух металлическими кольцах, в комплекте к ней идет длинный ремень. Furla Fortuna — настоящий трансформер: она превращается в рюкзак, сохраняя при этом очертания сумки. Культовую кросс-боди Furla Metropolis теперь можно кастомизировать при помощи съемных клапанов. По случаю запуска осенне-зимней коллекции был представлен новый очаровательный клапан Myplay Furla: в виде большого сердца, украшенного кристаллами. Соня Есьман,

рекламное лицо Furla

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