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Где узнать зарплаты моделей? На толстовке Джареда Лето!
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Где узнать зарплаты моделей? На толстовке Джареда Лето! 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Джаред Лето (46) любит удивлять своими безумными образами: то наденет костюм с цветочным принтом, то выйдет на сцену в разноцветном свитере. А тут на лицах Лос-Анджелеса Джаред появился в худи с очень необычным принтом: на спине музыканта перечислены зарплаты моделей!
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Теперь мы знаем, что Кендалл Дженнер (22) получает 22 миллиона долларов в год, Жизель Бюндхен (38) — 17,5 млн, Крисси Тейген (32) — 13,5 млн, Адриана Лима (37) — 10,5 млн, а Джиджи Хадид (23) — 9,5 млн Правда, непонятно, что Джаред хотел этим сказать.
Кстати, эта толстовка — часть новой коллекции Джареда, созданной в честь альбома его группы Thirty Second To Mars America. И купить ее можно за 75 долларов (пять тысяч рублей) на сайте группы!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/gde-uznat-zarplaty-modelej-na-tolstovke-dzhareda-leto-2/
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