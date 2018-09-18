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Двойное свидание»: звезды «Очень странных дел» Джо Кири и Чарли Хитон со своими девушками на вечеринке Miu Miu
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Двойное свидание»: звезды «Очень странных дел» Джо Кири и Чарли Хитон со своими девушками на вечеринке Miu Miu 

Попкорн News 54 минуты назад
Фото: Попкорн News
Пока поклонники «Очень странных дел» ждут каких-нибудь новостей о третьем сезоне, звезды сериала развлекаются в Лос-Анджелесе. Импровизированное «двойное свидание» устроили Джо Кири и Чарли Хитон, пришедшие со своими девушками на вечеринку Miu Miu.
Итальянский бренд организовал в Лос-Анджелесе вечеринку в честь выхода новой капсульной коллекции Miu Miu Type, и звездная молодежь пропустить модное мероприятие не смогла. Чарли Хитон приехал на вечеринку в сопровождении своей девушки и коллеги по «Очень странным делам» Наталии Дайер, а Джо Кири позировал фотографам вместе со своей возлюбленной, актрисой Майкой Монро. Также на вечеринке можно было заметить еще одно знакомое лицо из «Очень странных дел» — актрису Сэди Синк.
попкорнnews
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