36-летняя Кирстен Данст впервые после родов вышла в свет и показала свои новые формы 

Кирстен Данст появилась на вручении премии Emmy.
3 мая Кирстен Данст и ее бойфренд Джесси Племонс впервые стали родителями. У пары родился сын Эннис Ховард. С момента появления на свет малыша актриса погрузилась в материнство и не выходила в свет. Но пропустить церемонию Emmy Кирстен не могла. Данст пришла поддержать своего возлюбленного Племонса, который был номинирован в категории «Лучший актер в мини-сериале или фильме» за роль в сериале «Черное зеркало». Вместе с Джесси актриса появилась на красной дорожке. Для первого выхода после родов Данст выбрала платье Schiaparelli Haute Couture с глубоким декольте, которое выгодно подчеркивало ее новые формы. К слову, актриса мудро расставила акценты, уведя взгляд от своей фигуры. Модель платья с чуть завышенной талией не дает рассмотреть: пришла ли в форму Кирстен или нет.
Как тебе первый выход Кирстен?
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Фото:Global Look Press