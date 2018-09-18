Ничего не жалко: роскошные аксессуары для питомцев

Многие хозяева так привязываются к своим домашним любимцам, что готовы на все, лишь бы тем было хорошо. И никаких денег не жалко. Иной раз такая безусловная любовь вытекает в значительные суммы на вещи, которые трудно назвать необходимыми. Самые дорогие аксессуары для питомцев мы собрали в нашей подборке.

Ошейники

В США существует компания, производящая ошейники для собак в сегменте «люкс». У нее говорящее название — I Love Dogs Diamonds. Компания производит самые дорогие в мире ошейники для животных — с бриллиантовой инкрустацией. Творение мастеров из I Love Dogs Diamonds известно на весь мир — это самый дорогой ошейник для собак Amour Amour, его стоимость оценивается более чем в 3 млн долларов. Еще бы! Он сделан из 18-каратного золота и инкрустирован более чем 1,5 тыс. бриллиантов разных размеров. Если бы не застежка и кожаная вставка, можно было бы смело предположить, что это необычная модель женского колье.

Фото со страницы lottosonline.com Одежда

Баловать любимца можно по-разному. Одежда — это прекрасный вариант продемонстрировать любовь к роскоши и к питомцу. Всемирно известный модельер Роберто Кавалли из Италии разработал линейку нарядов для домашних животных, которая называется Roberto Cavalli Pets. В своем деле маэстро придерживается правила: «если у вас есть деньги, не стоит этого стесняться». Поэтому все его творения пропитаны роскошью, в том числе и одежда для животных. Сам Роберто признается, что идея создать такую коллекцию была навеяна клиентками, которые очень любят своих собак и хотели бы иметь возможность нарядить их в красивую одежду. Поэтому Кавалли создает линейки одежды для питомцев на разные сезоны и в соответствии с модными трендами.

Как и в коллекциях для людей, вся одежда для животных от Роберто Кавалли сделана из качественных натуральных тканей, в том числе из кожи и замши. Цена соответствует: простая курточка для собаки в среднем по цене от 300 до 500 долларов, а отдельные модели шуб и дубленок могут обойтись в несколько тысяч долларов.

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Миски

Еще один всемирно известный модный дом — Versace — тоже не обошел вниманием питомцев. Для них была создана стильная дизайнерская миска, покрытая 22-каратным золотом. Такая вещица обойдется искушенному хозяину в 750 долларов, она выглядит как предмет из дорогого сервиза и может прекрасно вписаться в соответствующий интерьер.

Фото со страницы bregner.com Будки

Будки для собак — это целая индустрия, в которой можно подобрать уютный домик на любой бюджет и запрос. Например, американский дизайнер Алан Моурер создает дома для животных по образу хозяйского жилья. Стоимость такой будки зависит от сложности конструкции и количества этажей и исчисляется в десятках тысяч долларов. В такие дома даже подводят электричество, отопление и водопровод.

Фото со страницы beyondthecrate.com И даже…парфюм

Парфюмерия — это, казалось бы, то, что не очень ассоциируется с домашними любимцами, но тренды постепенно меняются. Так, люксовые ароматы для животных — уже не редкость, например, парфюм Michels VIP Parfums. Цена, конечно, кусается: приобрести духи для любимца можно только по инвайту (индивидуальному приглашению), и стоить это удовольствие будет 4 тысячи долларов за флакон 120 мл. Зато питомец будет приятно пахнуть цитрусовыми.

Фото со страницы lespoochs.com Фотографии: Коллекция/ iStock