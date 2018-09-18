Миниатюрные, но очень роскошные серьги на каждый день

Все последние дизайнерские изобретения на тему такого вида украшений, как серьги, недвусмысленно намекают нам, что больше значит лучше. Крупные серьги становятся до того увесистыми, что буквально лежат на плечах своей обладательницы. Впрочем, мы ничего не имеем против такой гигантомании, если бы реальная жизнь не напоминала о своем существовании: помимо каникул, вечеринок и воскресений, в нашем календаре существуют еще и понедельники-пятницы, когда нужно собрать волю в кулак, одеться как того требует дресс-код и заняться делами. И тут громоздкие серьги-гирлянды уж точно окажутся лишними. Зато им на смену придут сокровища в малом размере — миниатюрные серьги из золота с драгоценными камнями, которые докажут вам, что все дело не в величине, а в содержании.

Золотые серьги с гранатами и бриллиантами

Серьги — это уже давно не вспомогательный, а совершенно самодостаточный элемент образа. Но речь идет не только о крупных украшениях: яркие, эффектные и стильные миниатюрные серьги также обладают этим эффектом.

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Золотые серьги с синими и прозрачными бриллиантами

В сокровищницу этих драгоценных сережек входит «редкая птица» — синие бриллианты, которые даже не планируют соперничать с сапфирами, ведь их оттенок ближе к небесно-голубому, чем к насыщенному синему.

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Золотые серьги с изумрудами и бриллиантами

Серьги, которые мгновенно превратят дневной наряд в вечерний, должны быть в наличии у каждой. С таким украшением достаточно сделать яркий макияж с акцентом на глазах или губах, собрать волосы на затылке, надеть сережки и этим ограничить все сборы на вечеринку.

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Золотые серьги с кварцем и бриллиантами

Эти изящные серьги выполнены в стиле ар-деко, когда центральные камни, как картины, обрамлены в ажурную раму из бриллиантов и белого золота.

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Золотые серьги с сапфирами и бриллиантами

Брючный костюм, водолазка или самое простое трикотажное платье заиграют новыми красками благодаря броскому аксессуару. За вами — выбрать, какое украшение и какой цвет (или цвета!) подойдет вам.

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Золотые серьги с аметистами и бриллиантами

Сапфиры и аметисты вместе в одном украшении напоминают красочный букет летних полевых цветов. В таких ювелирных цветах мы готовы купаться всегда!

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Золотые серьги с ониксом и бриллиантами

Шоколадно-коричневые кварцы смело готовы конкурировать с цветными драгоценными камнями, а в данном украшении у этих благородных камней еще и роскошная «группа поддержки» — коньячные и прозрачные бриллианты.

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Золотые серьги с бриллиантами

В моду вошли серьги-кольца и размножились в самых разных моделях: от тонких и крупных до широких и миниатюрных. Мы уже писали про такие серьги не раз, но упустили из вида вот эти изящные и современные серьги-кольца с бриллиантами.

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