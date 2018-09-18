Рудковская в платье-палатке ударила в грязь лицом

Яна Рудковская появилась на юбилее журнала Tatler в весьма необычном платье. Многие интернет-пользователи нашли кучу недостатков в наряде.

Однако гвоздем шоу стала продюсер Яна Рудковская. Для выхода в свет супруга прославленного фигуриста Евгения Плющенко появилась в таком фантазийном наряде, что все ахнули. Сама Рудковская объяснила такой выбор, опубликовав свою фотографию в Instagram. «Мое сногсшибательное кутюрный ансамбль от @ashistudio пришлось как раз к поводу, поскольку в другом наряде я не чувствовала бы себя главной героиней этого знакового вечера (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)» — скромно написала Яна.

Многие пользователи Сети не согласились с мнением Рудковской и раскритиковали ее наряд. «она еле передвигалась в этом платье-палатке. Очень нелепо», «у Яны никакого адекватного восприятия себя. Ну не тянешь ты этот наряд, не тянешь ни разу», «при таком наряде Рудковскую только на самовар сажать», «Мне вот интересно, когда будет модно голыми ходить, Яна тоже пойдет?) и будет говорить, что мы ничего не понимаем? Ну Платье жесть просто… у Яны есть вкус, она всегда красиво одевается, но ЭТО!» — высказались пользователи Сети.