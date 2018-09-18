Оливия Палермо знает, как круто выглядеть в офисе

И повторить ее наряд можно без особого ущерба для кошелька.

Если верить американской бизнесвуман, то клетка этой осенью опять в тренде. Причем на этот раз модно не просто обзавестись одной вещью, а практиковать полноценный total-look. Несмотря на то, что первая ассоциация с клеткой — это Шотландия, корни принта глубоко уходят в историю, и клетчатые материалы встречаются чуть ли не во времена Древнего Египта. Можно сделать вывод, что даже в античную эпоху люди умели одеваться со вкусом. Но вернемся к нашим дням.

Оливия выбрала пальто классического кроя, укороченные брюки, черные ботильоны и спортивную рубашку цвета фуксии в качестве цветового акцента. Причем варианты клетки модница предпочла разные. Брюки отсылают к килту — национальной одежде Шотландии, а вот пальто имеет немного другой окрас, именуемый гленчек.

Отличить шотландку от гленчека можно очень легко. Для первого принта характерна крупная клетка с разноцветными полосами. Изначально этот узор находился в собственности 11 шотландских кланов и создавался строго по законам геральдики, а в каждой местности существовал свой цвет ниток.

Гленчек появился значительно позже и стал одной из версий шотладки. Только теперь крупные квадраты уступили место мелким завитушкам вместо диагональных линий, которые рисуют эти квадраты. Такой вариант может немного рябить, но продолжает смотреться стильно.

Как повторить

Выбирая клетку, нужно помнить, что она визуально увеличивает, поэтому при покупке стоит учесть размер узора. Оптимальный вариант — квадраты длиной 4−6 сантиметров. Такой принт более практичный и идет почти всем.

Шотладка

Гленчек

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Гленчек

Шотландка

Слева двуботное пальто NOISY MAY 5 500 рублей (купить ЗДЕСЬ) Справа полупальто BGN 5 790 рублей (купить ЗДЕСЬ)

Когда в образе уже есть две активные вещи, а в случае с Палермой это брюки и пальто, то остальные лучше выбирать в монохромной гамме. Оливия предпочла однотонный спортивный верх, а на ноги надела черные лаковые ботильоны на шпильке.

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