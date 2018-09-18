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Erdem представили коллекцию весна/лето 2019
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Erdem представили коллекцию весна/лето 2019 

Fancy Journal 1 час назад
Фото: Fancy Journal
В рамках Недели моды в Лондоне Erdem представили коллекцию весна/лето 2019. Шоу прошло в одном из залов Национальной портретной галереи, расположенной рядом с Трафальгарской площадью. Первыми новый сезон увидели Алекса Чанг, Николь Шерзингер, Дженна Коулман и Кристин Скотт Томас.
Источник вдохновения в работе над коллекцией Эрдем Моралиоглу, основатель и креативный директор бренда, неожиданно нашел в собственной повседневной жизни. Недавно дизайнер приобрел дом в богемном лондонском квартале Блумсбери, где он обнаружил памятную табличку, посвященную Фредерику Парку и Эрнесту Болтону, молодым людям, жившим здесь в 1860-е годы, носившим женские платья и просившим называть себя «Стеллой» и «Фанни». Подобная смелость в самовыражении, в суровые викторианские времена сурово преследовавшаяся по закону, восхитила и вдохновила Эрдема.
Созданная под этим впечатлением коллекция идеально вписалась в современную повестку, главным трендом которой является свобода в выборе человеком своей гендерной идентичности. В весенне-летнем сезоне дизайнер, обратившись к романтично — мрачному стилю викторианской Англии, сделал упор не только на платья и блузы с буфами, оборками, воланами и готическими цветами, но и на элементы мужского гардероба — сюртуки, фраки и узкие брюки с высокой талией.
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Женский форум
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