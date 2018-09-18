Редкий выход: Ева Мендес приехала на презентацию новой коллекции New York & Company

Увидеть Еву Мендес на светских мероприятиях почти невозможно — если папарацци и удается сфотографировать актрису, то это, как правило, редкие семейные выходы куда-нибудь поужинать. На днях, однако, Ева вышла в свет — актриса побывала на презентации новой коллекции New York & Company в Лос-Анджелесе.

На большом экране Ева Мендес не появляется с 2014 года, когда стала матерью в первый раз, но для фотосессий и рекламных кампаний продолжает сниматься — особенно если это реклама для ее собственных коллекций модной одежды, как, например, новый ролик:

Общаясь с журналистами на презентации новой коллекции, Ева рассказала, почему так редко появляется на публике: «Я просто настолько одержима детьми, что не хочу их оставлять, — призналась актриса. — Они еще такие маленькие!»

Напомним, Ева Мендес и Райан Гослинг воспитывают двух дочек — 4-летнюю Эсмеральду и 2-летнюю Амаду.

попкорнnews