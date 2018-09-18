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Наталью Водянову раскритиковали и заподозрили в беременности
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Наталью Водянову раскритиковали и заподозрили в беременности 

nn.ru 42 минуты назад
Под фотографиями супермодели из Нижнего Новгорода Натальи Водяновой с шоу британского модного дома «Burberry» поклонники оставили нелестные отзывы. Они посчитали, что юбка и блузка, которые Водянова выбрала для выхода в свет, не сочетаются и смотрятся «странно».
— Вы красивы, но юбка с блузкой сюда совершенно не идут, выкиньте их вообще, — написала arieeanna.
— Сейчас так носят? Странно смотрится, — удивилась wst_gst.
— Чем страннее, тем моднее, — сделала вывод liliia_mol.
Часть поклонников образ супермодели заставил подумать, что она в положении.
Часть подписчиков Водяновой остались в восторге от образа.
— Наташа, почему то этот образ напомнил Софи Лорен, Вы — многогранны, — написала indigoirina.
— Красивый и интересный «лук». Не люблю леопардовый принт, но этот огонь, как и мейк, — отозвалась mashaya555.
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