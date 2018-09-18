Наталью Водянову раскритиковали и заподозрили в беременности

Под фотографиями супермодели из Нижнего Новгорода Натальи Водяновой с шоу британского модного дома «Burberry» поклонники оставили нелестные отзывы. Они посчитали, что юбка и блузка, которые Водянова выбрала для выхода в свет, не сочетаются и смотрятся «странно».

— Вы красивы, но юбка с блузкой сюда совершенно не идут, выкиньте их вообще, — написала arieeanna.

— Сейчас так носят? Странно смотрится, — удивилась wst_gst.

— Чем страннее, тем моднее, — сделала вывод liliia_mol.

Часть поклонников образ супермодели заставил подумать, что она в положении.

Часть подписчиков Водяновой остались в восторге от образа.

— Наташа, почему то этот образ напомнил Софи Лорен , Вы — многогранны, — написала indigoirina.

— Красивый и интересный «лук». Не люблю леопардовый принт, но этот огонь, как и мейк, — отозвалась mashaya555.