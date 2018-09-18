Лучшие образы на Неделе моды в Лондоне: Часть 2

Erdem

Любимец королевской семьи — дизайнер Эрдем Моралиоглу — не перестает восхищаться Викторианской эпохой. Рюши и оборки, объёмные рукава, богатая отделка бисером, вышивкой и бахромой, а также шляпы-торшеры и мини-сумки — воплощение эпохи классицизма, восставшей перед нами в сложных «haute couture» образах от Эрдема Моралиоглу. Реверанс в сторону современных веяний нашел свое отражение в виде брюк-кюлотов и костюмов в пижамном стиле, которые точно понравились бы современным модницам.

Christopher Kane

Модный спектакль, центральное место в котором было уделено игре с формами, устроил Кристофер Кейн в предпоследний день Недели моды в здании галереи Tate Modern. Ярко-красные платья и прозрачные топы оттенялись лишь мрачной обстановкой помещения, а соблазнительно сексуальные образы контрастировали на фоне вещей oversize с их асексуальностью и агендерностью.

David Koma

Грузинский дизайнер Давид Кома вновь обращается к любимой эстетике 80-х годов и развивает заложенные в круизном шоу мотивы. Обтягивающие платья, брючные комплекты, минималистичные топы, обилие пайеток, драгоценных камней и ядовитого неоново-зеленого оттенка — колорит эпохи был мастерски передан и дополнен современным звучанием XXI века.

Roksanda

Элегантность и простота, переданная через яркие цветовые сочетания, правильно расставленные акценты и объёмные силуэты, — Роксанда Илинчич знает, что необходимо живущей в ритме большого города девушке. Макси-сарафаны, струящиеся платья, брючные костюмы и мужские пиджаки удлиненного кроя в сочетании с тонкими ремнями и оригинальными прямоугольными сумочками, — пример гармоничного сочетания практичности и женственности от Роксанды и ее одноименного модного Дома.