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Лучшие образы на Неделе моды в Лондоне: Часть 2
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Лучшие образы на Неделе моды в Лондоне: Часть 2 

SNCmedia.ru 18 минут назад
Фото: SNCmedia.ru
Erdem
Любимец королевской семьи — дизайнер Эрдем Моралиоглу — не перестает восхищаться Викторианской эпохой. Рюши и оборки, объёмные рукава, богатая отделка бисером, вышивкой и бахромой, а также шляпы-торшеры и мини-сумки — воплощение эпохи классицизма, восставшей перед нами в сложных «haute couture» образах от Эрдема Моралиоглу. Реверанс в сторону современных веяний нашел свое отражение в виде брюк-кюлотов и костюмов в пижамном стиле, которые точно понравились бы современным модницам.
Christopher Kane
Модный спектакль, центральное место в котором было уделено игре с формами, устроил Кристофер Кейн в предпоследний день Недели моды в здании галереи Tate Modern. Ярко-красные платья и прозрачные топы оттенялись лишь мрачной обстановкой помещения, а соблазнительно сексуальные образы контрастировали на фоне вещей oversize с их асексуальностью и агендерностью.
David Koma
Грузинский дизайнер Давид Кома вновь обращается к любимой эстетике 80-х годов и развивает заложенные в круизном шоу мотивы. Обтягивающие платья, брючные комплекты, минималистичные топы, обилие пайеток, драгоценных камней и ядовитого неоново-зеленого оттенка — колорит эпохи был мастерски передан и дополнен современным звучанием XXI века.
Roksanda
Элегантность и простота, переданная через яркие цветовые сочетания, правильно расставленные акценты и объёмные силуэты, — Роксанда Илинчич знает, что необходимо живущей в ритме большого города девушке. Макси-сарафаны, струящиеся платья, брючные костюмы и мужские пиджаки удлиненного кроя в сочетании с тонкими ремнями и оригинальными прямоугольными сумочками, — пример гармоничного сочетания практичности и женственности от Роксанды и ее одноименного модного Дома.
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