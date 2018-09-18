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Неисчезнувшие в Токио: коллекция осень-зима от Premiata
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Неисчезнувшие в Токио: коллекция осень-зима от Premiata 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Итальянский премиум-бренд обуви и аксессуаров PREMIATA представляет осеннюю кампанию-посвящение субкультурам одного из самых контрастных городов мира — Токио. Несмотря на аффектированно мрачный гардероб, герои кампании — так называемые «японские янки» — одинаково ярко выделяются как на фоне ночных улиц мегаполиса, так и одной из его многочисленных святынь. Их внутренняя сила будто «растворяет» каждую модель коллекции — они становятся почти невидимыми, исчезая со снимков вместе с искусственно состаренной кожей и замшей, а также неряшливыми потёртостям и пятнами.
Субкультура «японских янки», напоминающая восточную «аранжировку» рок-н-ролла, проделала весьма тернистый путь до статуса общепринятого модного движения. Всего пару десятилетий назад Япония с осторожностью относилась к байкерам-делинквентам в кожаной атрибутике. Полукриминальная репутация, однако, не помешала парням-босодзоку («кланы скорости») и девушкам-сукебан («женщина-босс») со временем перевоплотиться из «хулиганов» или, как они сами себя предпочитали называть, «послов молодежного бунта», в законодателей стиля, олицетворяющего собой прогрессивность и полную личную свободу.
По-японски отстраненные, герои кампании — «боссы» своего города — заставляют в полной мере прочувствовать одиночество, преследовавшее субкультуру на протяжении десятилетий, и в то же время излучают невероятную внутреннюю силу. «Японские янки», будто скрывающие на снимках сам факт присутствия обуви из первой, классической линейки PREMIATA, вписываются в любую точку Токио — будь то утопающий в зелени храм, безлюдные после дождя узкие переулки, шумные бары-изакайя или знаменитые неоновые районы. Их энергия управляет стоп-кадром и смещает фокус не только с дышащего Японией антуража, но и обуви из новой коллекции бренда — в основном, из искусственно состаренной кожи и замши, с неряшливыми потертостями и пятнами стертой краски различных оттенков.
Имиджевая кампания приурочена к открытию первого в Японии монобрендового бутика PREMIATA, а также мировому старту продаж коллекций, которая в России будет традиционно представлена в том числе в ЦУМе, ДЛТ, No One, «Литц», Leform и других российских магазинах.
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