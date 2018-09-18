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Петербургский магазин «Мам, купи!» выпустил мерч Монеточки
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Петербургский магазин «Мам, купи!» выпустил мерч Монеточки 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
Кавергерл сентябрьского номера «Собака.ru» Лиза Монеточка, ворвавшаяся в коллективное бессознательное всей страны десятью треками из альбома «Раскраски для взрослых», выпустила коллекцию с петербургским магазином «Мам, купи!». Тем самым, который делает фляги «Гуляй, шальная императрица», термостаканы «Как же я горяч», кружки «Мамина радость», а также значки, открытки и чехлы для смартфонов. Коллекция стилизована под обложку альбома Монеточки: на толстовках, футболках, шопперах и носках разместилась уже ставшая фирменной «плачущая икона». Вещи из коллаборации стоимостью от 150 до 3500 рублей можно купить на сайте «Мам, купи!» — также у бренда есть оффлайн-магазин на Кирочной, 7.
Напомним, это не первая коллекция «Мам, купи!» с певицей. В ассортименте марки есть футболки с портретом Лизы и кофты-кимоно с надписью «Монеточка». Сейчас вещи находятся на распродаже — их можно купить с 50-процентной скидкой.
В недавнем интервью «Собака.ru» Лиза рассказывала: «Сейчас ведь никому не интересно просто красивое. Красивые босоножки, красивая внешность — все это оказалось в распоряжении мейнстрима и масс-маркета; красоту теперь ассоциируют с дешевыми вещами и с бросовыми идеями. Пластические операции могут любому человеку на лице изобразить классическую красоту, она обесценилась. Сейчас интересно не „как“, а „что“: что за смысл несет этот предмет одежды, какой у него культурный код? Но, если честно, мне не так интересны шмотки, поэтому я разрешаю на фотосъемках стилистам отыгрываться на мне, как они хотят. Почему я должна им что-то запрещать?»
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