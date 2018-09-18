«Эмми 2018»: 10 самых странных нарядов с премии

Вы это сделали. Вы кликнули на статью, в которой представлен список странных и худших нарядов с престижной премии «Эмми 2018». На это могло быть много причин: желание получить удовольствие от просмотра «провалов» на красной дорожке или оценить свой гардероб и выкинуть похожие наряды… А вообще причудливые образы ­— это всегда весело.

Ниже ­— 10 фотографий гостей «Эмми 2018», которые, по какой-то причине, выделялись из общей картины стильных знаменитостей.

Фотография: REX/Shutterstock Милли Бобби Браун

Модные критики считают, что стилист актрисы мог бы подобрать наряд и получше.

Алексис Бледел

За платьем с желтыми вставками не видно невероятную красоту Алексис.

Джонатан ван Несс

Джонатан ван Несс

Мы не против, когда кто-то выражает себя в одежде, но прозрачная водолазка даже не практична…

Сара Полсон в Oscar de la Renta

Сара Полсон

Наряд в стиле «Черного лебедя»? Это уже неоригинально.

Лора Дерн

Жемчуг, шелковая блуза и корсет — этот ансамблю далек от лучших нарядов актрисы.

Тиффани Хэддиш в Prabal Gurung

Тиффани Хэддиш

Платье напоминает нам гигантский купол цирка.

Гвендолин Кристи

Все хорошо, но отпарить наряд (бренд неизвестен) надо было. На премию «Эмми» уж точно.

Тэнди Ньютон

Цвет платья к лицу Тэнди, но длинный рукав ­— это странно. Выглядит так, будто ей перевязали руку перед мероприятием.

Клэр Фой В сети считают, что этот наряд напоминает туалетную бумагу. А что на ногах — разны туфли?

Конни Бриттон

Актриса пришла на «Эмми» в занавеске для ванны с тропическим принтом.