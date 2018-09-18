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«Эмми 2018»: 10 самых странных нарядов с премии
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«Эмми 2018»: 10 самых странных нарядов с премии 

Журнал ОК! 1 час назад
Вы это сделали. Вы кликнули на статью, в которой представлен список странных и худших нарядов с престижной премии «Эмми 2018». На это могло быть много причин: желание получить удовольствие от просмотра «провалов» на красной дорожке или оценить свой гардероб и выкинуть похожие наряды… А вообще причудливые образы ­— это всегда весело.
Ниже ­— 10 фотографий гостей «Эмми 2018», которые, по какой-то причине, выделялись из общей картины стильных знаменитостей.
Милли Бобби Браун в Calvin Klein
Фотография: REX/Shutterstock Милли Бобби Браун
Модные критики считают, что стилист актрисы мог бы подобрать наряд и получше.
Алексис Бледел в Delpozo
Алексис Бледел
За платьем с желтыми вставками не видно невероятную красоту Алексис.
Джонатан ван Несс
Джонатан ван Несс
Мы не против, когда кто-то выражает себя в одежде, но прозрачная водолазка даже не практична…
Сара Полсон в Oscar de la Renta
Сара Полсон
Наряд в стиле «Черного лебедя»? Это уже неоригинально.
Лора Дерн в Thom Browne
Лора Дерн
Жемчуг, шелковая блуза и корсет — этот ансамблю далек от лучших нарядов актрисы.
Тиффани Хэддиш в Prabal Gurung
Тиффани Хэддиш
Платье напоминает нам гигантский купол цирка.
Гвендолин Кристи в …
Гвендолин Кристи
Все хорошо, но отпарить наряд (бренд неизвестен) надо было. На премию «Эмми» уж точно.
Тэнди Ньютон в Brandon Maxwell
Тэнди Ньютон
Цвет платья к лицу Тэнди, но длинный рукав ­— это странно. Выглядит так, будто ей перевязали руку перед мероприятием.
Клэр Фой в Calvin Klein
Клэр Фой  В сети считают, что этот наряд напоминает туалетную бумагу. А что на ногах — разны туфли?
Конни Бриттон в Sachin & Babi
Конни Бриттон
Актриса пришла на «Эмми» в занавеске для ванны с тропическим принтом.
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