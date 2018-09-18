Золотая осень: 6 ювелирных коллекций SUNLIGHT, которые вам точно понравятся

Ювелирный дом SUNLIGHT насчитывает около 30 тысяч моделей из золота и серебра, которые постоянно пополняются, соответствуя как классическим представлениям о ювелирных украшениях, так и отвечая последним трендам мировой фэшн-индустрии. С недавних пор, компания приняла решение формировать отдельные коллекции, с помощью которых покупателям стало легче ориентироваться в поистине богатом ассортименте, а нам — готовить обзоры на ювелирные новинки.

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«Бриллианты Якутии»

Камни, которые стали национальным достоянием России и символом безупречного качества, теперь украшают помолвочные кольца, роскошные вечерние серьги и браслеты, минималистичные серьги-пусеты и подвески-капельки. Абсолютно все показатели качества — чистота и огранка камней, состав драгоценных металлов, соответствуют стандартам Государственного учреждения по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней РФ. А учитывая, что SUNLIGHT является крупнейшей ювелирной сетью в России и посему предлагает цены, которые существенно ниже среднерыночных, подступиться к самому желаемому камню становится ощутимо проще.

Cognac

Отдельного упоминания заслуживает трендовая коллекция Cognac, где главной «фишкой» в дизайне стало благородное сочетание коньячных, чёрных и классических бриллиантов. Кажется, что целью дизайнеров было создать коллекцию, в которой все поколения женщин могут подобрать себе подарок вслед за первой покупкой, пополняя тем самым семейную шкатулку драгоценностей. Понравится и то, что модели представлены в трёх цветах золота — белом, жёлтом и розовом — опять же, закрыт вопрос «на вкус и цвет».

Итальянцы в России

Выбирая для своих украшений лучших мировых производителей, к новому сезону SUNLIGHT выпустил эксклюзивные коллекции, созданные итальянскими ювелирами. В драгоценном металле они передали свой экспрессивный дух и культовое чувство стиля.

Dolce Vita

Следующая в золотой подборке представляет цепи-колье, браслеты и серьги исполнены в весьма броском формате street style или в жанре минималистичной романтики. Эта коллекция показала нам новое видение классических золотых украшений, где главным вдохновением для дизайнеров стали звенья и цепи.

Amalfi

Соответствуя тренду на массивные украшения, эта коллекция демонстрирует экстрамодное сочетание объёмных фактур с комбинированным цветом металла. Брутальные мотивы, напоминающие кольчужное полотно, смягчены блеском фианитов и сочетанием теплых и холодных оттенков металла. Здесь — больше значит лучше!

Серебряный век Фэшн-индустрия не стоит на месте и, порой, за модными новинками так просто не угнаться. Всем любительницам ювелирных новинок, которые не хотят разорять семейный бюджет, посвящаются коллекции из серебра. Вот где раздолье дизайнерской мысли — невысокая стоимость позволяет воплотить любые задумки мировых подиумов.

Нежность и воплощение элегантности стиля ар-нуво. Пастельные тона, изящные мотивы флоры и фауны, жемчужный отблеск перламутра в сочетании с самоцветами — так и напрашивается образ преемницы фамильной династии. Сочетайте их с простой футболкой и джинсами или экспериментируйте с романтичными платьями.

Linea

Для уверенной, отчасти дерзкой девушки, живущей в темпе большого города. Крупные украшения, в дизайне которых создаётся впечатление колец, соединённых вместе, не перегружают образ, а предлагают отличный вариант для повседневного гардероба. Новая классика — простота: холодный блеск металла и мерцающие дорожки фианитов — прозрачных, синих, зеленых или чёрных — всё что нужно и ничего лишнего.