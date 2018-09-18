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Балахон из мешковины: в Сети раскритиковали Наталью Водянову в Burberry
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Балахон из мешковины: в Сети раскритиковали Наталью Водянову в Burberry 

Я Покупаю 1 час назад
Фото: Я Покупаю
Наталья Водянова приняла участие в масштабном показе бренда Burberry в рамках Недели моды в Лондоне. Во время шоу она примерила несколько образов, созданных дизайнером Рикардо Тиши, и поделилась фотографиями и видео у себя в Instagram. Не все наряды пришлись по душе ее подписчикам: в то время как саму Наталью они осыпали комплиментами, юбке и блузке с леопардовым досталось от души.
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Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova)
17 Сен 2018 в 11:20 PDT  «Удивительный человек Наталья. Она может позволить себе все в смысле одежды. В любом наряде она выглядит восхитительно. Есть подозрение, что дело не во внешности, а во внутреннем наполнении», «Одной мне кажется, что юбка с кофтой не сочетаются?», «Она прекрасна так, что затмила безвкусную, несочетающуюся до безобразия одежду», «Если на Наталью надеть балахон из мешковины, то все будут ахать…», — такие и другие комментарии пользователи оставили под этим видео. Кстати, в показе участвовала еще одна русская красавица — Ирина Шейк.
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Публикация от irinashayk (@irinashayk)
17 Сен 2018 в 11:59 PDT  И в ее случае произошло то же самое: поклонники пришли в восторг от красоты модели, го не оценили сам образ. По их мнению, Рикардо Тиши подобрал для своего показа «неправильных» моделей: Наталья и Ирина оказались слишком женственными для того стиля, который он им предложил.
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