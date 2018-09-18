Дизайнерам облегчат регистрацию прав на модели одежды и обуви

Дизайнерам одежды и обуви будет проще зарегистрировать права на свои изделия — промышленные образцы. Соответствующий законопроект рекомендовал Госдуме принять в первом чтении Комитет палаты по государственному строительству и законодательству.

Изменения предложено внести в часть четвертую Гражданского кодекса РФ.

Председатель Комитета Павел Крашенинников сообщил, что проект направлен на развитие законодательства об интеллектуальных правах для обеспечения защиты прав дизайнеров, разрабатывающих модели одежды и обуви, которые требуют правовой охраны и могут быть зарегистрированы в качестве промышленного образца.

Сегодня срок государственной регистрации промышленного образца Роспатентом составляет 20 месяцев и 2 недели, что не способствует обеспечению прав дизайнеров в условиях быстротечно меняющейся моды.

«С учётом непродолжительного цикла жизни одежды на рынке институт временной охраны будет иметь важное значение для защиты прав авторов новых моделей одежды, обуви», — сказал Крашенинников.

Он подчеркнул, что в основе предлагаемых изменений лежит предоставление временной правовой охраны промышленным образцам со дня публикации сведений о заявке до даты публикации сведений о выдаче патента, учитывая, что использование заявленного в качестве промышленного образца объекта возможно с момента такой публикации.

«В период временной охраны правообладатель сможет получить с пользователей компенсацию при условии, что промышленный образец будет зарегистрирован», — сообщил глава думского комитета.