От 2 800 до 50 000 рублей: где купить осеннее пальто мечты?

Первое же похолодание вызывает желание спрятаться глубоко под плед, запастись ароматным чаем и имбирным печеньем и не вылезать до весны… Но подождите хандрить и воспринимать смену сезонов как драму, у осени есть масса неоспоримых плюсов. Поддайтесь «синдрому студента» и начните учиться чему-нибудь новому, даже если вам уже давным-давно не надо переступать порог университета в сентябре, и подбодрите себя тем, что осень — это самая креативная в модной индустрии пора, когда в продажу поступают сезонные коллекции и можно порадовать себя обновками в одежде и новинками в макияже.

Ну а чтобы драма окончательно превратилась в остросюжетную мелодраму с признаками комедии, отправляйтесь на поиски нового пальто. Осенью оно заменяет нам несколько видов одежды, вместе взятых, а заодно и поднимает настроение, как яркий кокон, в котором вы ощущаете себя прекрасно.

Пальто из неопрена, 2 799 рублей

Что-то среднее между спортивной курткой и легким пальто, поэтому на деле эта вещь подойдет и для тех, кто чаще носит юбки и платья, и для тех, кто ищет верхнюю одежду для походов в спортзал. Плюс к функциональности — эффектный материал, имитирующий неопрен, который держит объем и форму вещи.

Пальто Stradivarius (2 799 руб.)

Длинное пальто из хлопка, 4 299 рублей

На подиумах так много принта в клетку, что хотя бы одно пальто в этом традиционном для верхней одежды «окрасе» мы просто обязаны были включить в обзор. Удлиненный фасон отсылает к моде 70-х, а вот клетка на белом фоне — к романтике 60-х годов.

Пальто Mango (4 299 руб.)

Пальто с леопардовым принтом, 7 599 рублей

На подиумах очередное «нашествие» леопардового рисунка, в связи с чем мы снова вспомнили про такого «зверя», как пальто с хищным принтом. Еще десять лет назад такие модели были на пике моды, а журналы наставляли носить их с кожаными брюками и узконосыми ботильонами. Как будто бы в моде ничего и не изменилось, правда?

Пальто Zara (7 599 руб.)

Двубортное пальто с добавкой шерсти, 9 999 рублей

Эту модель мы поместим в подборку специально для тех, кто устал от бежевого пальто как от единственного синонима классической осенней одежды. Нам всем так нравится петь оды бежевому, потому что это «дорогой» оттенок. Впрочем, пепельно-серый в роскоши ему никак не уступает.

Пальто Uniqlo (9 999 руб.)

Двубортное пальто с добавкой шерсти, 12 599 рублей

Пополняем нашу коллекцию осенних пальто непривычных оттенков. У этого экземпляра хорош не только оттенок — хмурый, но стильный «пыльный» голубой, но и крой классического мужского двубортного пальто.

Пальто Zara (12 599 руб.)

Пальто-халат из шерсти и кашемира, 21 800 рублей

Все-таки российские марки имеют одно существенное преимущество перед итальянско-французскими конкурентами: они умеют делать пальто для нашей реальной зимы, а не «игрушечные» утепленные накидки, которые служат только в первые две недели сентября.

Пальто-халат I Am Studio (21 800 руб.)

Стеганое пальто, 31 600 рублей

Жестокая правда: в дизайнерских мультибрендовых магазинах в ценовом пределе до 50 000 рублей и без скидок отыскиваются исключительно дождевики, легкие плащи и совершенно несерьезные тонкие пальто-пиджаки из шерсти. В качестве исключения разве что дутые пальто из полиэстера, которые обещают продержаться в нашем климате хотя бы до середины октября.

Стеганое пальто Love Moschino (31 600 руб.)

Пальто из искусственного меха, около 47 500 рублей

Все-таки вещи должны не только согревать и предохранять нас от плохой погоды, но и заботиться немножко о нашем духовном настрое. Представьте себе мрачный понедельник в октябре и себя в таком ярком пальто — может быть, тогда и осень не покажется такой уж катастрофой?

Пальто Tibi из искусственного меха (47 500 руб.)

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