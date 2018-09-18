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Какой плащ выбрать этой осенью и с чем его носить: 20 образов от самых модных девушек
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Какой плащ выбрать этой осенью и с чем его носить: 20 образов от самых модных девушек 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Плащи и тренчи — самые верные вестники осени. Без них не обходится ни один демисезонный гардероб, а постоянные героини стритстайл-хроник, кажется, не выходят без них из дома. Кожаные, в цветочек, асимметричные, классические, лакированные, в клетку — дизайнеры не ограничивают свою фантазию. Поэтому каждый из этих вариантов будет как никогда актуальным, а самое главное — практичным. В условиях непредсказуемой московской осени запасайтесь сразу несколькими. Носить их можно и поверх жакетов, джинсовок, как это делают самые модные девушки на лондонской Неделе моды. С высокими сапогами и кроссовками, с миди-платьями и трениками. Нагляднее — в нашей подборке лучших образов.
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