Какой плащ выбрать этой осенью и с чем его носить: 20 образов от самых модных девушек

Плащи и тренчи — самые верные вестники осени. Без них не обходится ни один демисезонный гардероб, а постоянные героини стритстайл-хроник, кажется, не выходят без них из дома. Кожаные, в цветочек, асимметричные, классические, лакированные, в клетку — дизайнеры не ограничивают свою фантазию. Поэтому каждый из этих вариантов будет как никогда актуальным, а самое главное — практичным. В условиях непредсказуемой московской осени запасайтесь сразу несколькими. Носить их можно и поверх жакетов, джинсовок, как это делают самые модные девушки на лондонской Неделе моды. С высокими сапогами и кроссовками, с миди-платьями и трениками. Нагляднее — в нашей подборке лучших образов.