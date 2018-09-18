Звездный тренд: какие брюки носить вместо джинсов этой осенью

Серебро, золото

Эффект металлик — один из главных халатов этого осеннего сезона. Виктория Бекхэм , например, для ужина в честь запуска своей коллекции надела белый жакет и брюки с разрезами спереди из коллекции собственного бренда. От образа дизайнера мы в полном восторге!

Колор-блок

Кендалл Дженнер знает толк в брюках: то она появляется в рваных джинсах, от которых остались только швы (в прямом смысле), то облачается в яркий леопард, то вот демонстрирует крутые брюки с белыми и красными штанинами. В тандеме с белыми полусапогами и черной курткой получился очень стильный лук. И кому джинсы нужны?

Спорт-шик Что может быть удобнее и приятнее, чем комфортные спортивные брюки? А благодаря Винни Харлоу Хейли Болдуин ходить в одежде для фитнеса на работу и вечеринку не только можно, но и нужно.

Клетка

Как минимум одна вещь в клетку обязательно должна оказаться в вашем гардеробе в этом году. Отличным вложением будут костюмные брюки, которые можно носить как с пиджаком, так и отдельно — со свитерами, водолазками и футболками.

Кожа