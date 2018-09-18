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Звездный тренд: какие брюки носить вместо джинсов этой осенью
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Звездный тренд: какие брюки носить вместо джинсов этой осенью 

SNCmedia.ru 2 часа назад
Фото: SNCmedia.ru
Серебро, золото
Эффект металлик — один из главных халатов этого осеннего сезона. Виктория Бекхэм, например, для ужина в честь запуска своей коллекции надела белый жакет и брюки с разрезами спереди из коллекции собственного бренда. От образа дизайнера мы в полном восторге!
Колор-блок
Кендалл Дженнер знает толк в брюках: то она появляется в рваных джинсах, от которых остались только швы (в прямом смысле), то облачается в яркий леопард, то вот демонстрирует крутые брюки с белыми и красными штанинами. В тандеме с белыми полусапогами и черной курткой получился очень стильный лук. И кому джинсы нужны?
Спорт-шик  Что может быть удобнее и приятнее, чем комфортные спортивные брюки? А благодаря Винни Харлоу и Хейли Болдуин ходить в одежде для фитнеса на работу и вечеринку не только можно, но и нужно.
Клетка
Как минимум одна вещь в клетку обязательно должна оказаться в вашем гардеробе в этом году. Отличным вложением будут костюмные брюки, которые можно носить как с пиджаком, так и отдельно — со свитерами, водолазками и футболками.
Кожа
Главный материал любой осени — конечно, кожа. И так, как кожаные брюки носит Николь Шерзингер, не носит никто. Ну, если только вы не захотите повторить!
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