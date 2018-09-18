«Эмми-2018»: Эмилия Кларк появилась на публике в несуразном платье в цветочек

В ночь с 17 на 18 сентября в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения наград «Эмми», которая считается одной из престижных американских наград в области телевидения. На светском мероприятии блистали знаменитые актеры, режиссеры и известные кинодеятели. Поразила всех своим стильным образом Скарлетт Йоханссон в белоснежном платье. Появилась на красной дорожке и звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк (Emilia Clarke).

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Режиссер Гленн Вейс выиграл «Эмми» и сделал предложение своей возлюбленной со сценыЭтот момент стал самым романтичным за всю историю премии «Эмми». Актриса на этот раз выбрала не самый удачный наряд. Она дефилировала перед фотографами в полупрозрачном черном платье с заниженной талией и цветочным принтом. Кружевная вставка спереди зрительно прибавила девушке несколько килограммов. Эмилия обычно выглядит очень женственной, но в этом образе было слишком много мелких деталей, которые отвлекали внимание. Поклонники раскритиковали артистку из-за несуразного платья.

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Напомним, что ранее Кларк также не раз появлялась на публике в неудачных нарядах. Этой весной во время очередного выхода в свет актриса была облачена в платье-халат с глубоким декольте. Однако даже женственные формы Эмилии не спасли ситуацию. Графический принт испортил фигуру звезды. Отметим, что этим летом завершились съемки заключительного сезона «Игры престолов», поэтому у актрисы появилось время, чтобы перебрать свой гардероб.