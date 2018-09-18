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Уличный стиль 90-х, трехцветный деним и смешанные краски в эпатажной коллекции Natasha Zinko
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Уличный стиль 90-х, трехцветный деним и смешанные краски в эпатажной коллекции Natasha Zinko 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Если в прошлых коллекциях Наташа Зинько черпала вдохновение в 80-х, то для нового весенне-летнего показа 2019 ее интерес плавно перетекает в следующее десятилетие. А точнее, в авангардную уличную моду 90-х. Сразу бросаются в глаза вещи из денима, характерные для того времени: трехцветные (белого, голубого и темно-синего оттенков) бермуды, джинсы и куртки. Некоторые предметы — платья, рубашки, юбки и пальто — будто сварены в разных красках, хотя раньше такой дизайнерский прием проделывали лишь с джинсами. Часть коллекции выполнена в неоново-зеленом цвете, который в 90-е любили киберготы, поэтому неудивительны и футуристичные элементы — перламутровый плащ и ботильоны. Антуража всему показу добавляет то, что он проходил на улице на фоне яркого автобуса с тегами, который как будто бы отвезет всех моделей в их драйвовых нарядах на стилизованный рейв.
Фото: IMAXTREE
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