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Объект желания: браслет Cartier Juste un Clou из розового золота
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Объект желания: браслет Cartier Juste un Clou из розового золота 

Harper’s Bazaar 59 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Французский ювелирный Дом дополнил знаменитую коллекцию Juste un Clou новыми утонченными браслетами и кольцами. Знаковая модель теперь представлена в жёлтом и розовом золоте и отлично сочетается с классическими версиями, которые наверняка уже есть у поклонников бренда. Кроме того, в линейке Juste un Clou теперь появилась булавка узнаваемой формы из белого или розового золота, усыпанного бриллиантами — однозначно желанный подарок для тех, кому по душе как лаконичные украшения на каждый день, так и произведения высокого ювелирного искусства. Все новинки уже представлены в московском бутике на Петровке.
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