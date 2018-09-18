Объект желания: браслет Cartier Juste un Clou из розового золота

Французский ювелирный Дом дополнил знаменитую коллекцию Juste un Clou новыми утонченными браслетами и кольцами. Знаковая модель теперь представлена в жёлтом и розовом золоте и отлично сочетается с классическими версиями, которые наверняка уже есть у поклонников бренда. Кроме того, в линейке Juste un Clou теперь появилась булавка узнаваемой формы из белого или розового золота, усыпанного бриллиантами — однозначно желанный подарок для тех, кому по душе как лаконичные украшения на каждый день, так и произведения высокого ювелирного искусства. Все новинки уже представлены в московском бутике на Петровке.