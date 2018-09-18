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Перминова в алом макси-платье, Гагарина в бархатном корсете и не только: выбираем самую стильную звезду вечера в честь 10-летия Tatler
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Перминова в алом макси-платье, Гагарина в бархатном корсете и не только: выбираем самую стильную звезду вечера в честь 10-летия Tatler 

WMJ.ru 19 минут назад
Фото: WMJ.ru
Вслед за журналом Vogue свой юбилей отметил и Tatler. Грандиозная вечеринка в честь праздника собрала немало звездных гостей. WMJ.ru изучил наряды селебрити и теперь предлагает тебе выбрать самый стильный!
Впрочем, этим опросом мы хотим проверить и твой вкус. Ведь все-таки не все звезды угадали с образами. Но вдруг тебе приглянется именно то платье, которое мы сочли бы не самым актуальным. Если не согласна с наши выбором — милости просим в комментарии на защиту стиля своей любимой звезды.
Главное, проголосовать не забудь! И пусть победит самая стильная.
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Текст: Диана Гербер
Фото: Екатерина Ширинкина/WMJ.ru
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