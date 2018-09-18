Вот это макияж! Яркая Кайя Гербер украсила обложку французского Vogue

Еще в 2017 Кайя Гербер считалась начинающей и подающей надежды моделью, а сегодня девушка с легкостью покоряет ведущие мировые подиумы и обложки самых известных модных журналов. В начале этого года 16-летняя дочь Синди Кроуфорд украсила обложку французского Vogue, а на днях вновь появилась в модном глянце в необычной фотосессии.

Инстаграм Кайи Гербер

Девушка позирует на обложке с очень ярким, но половинчатым макияжем, как бы демонстрируя двойственность своей натуры. Левая сторона лица модели представляет натуральный, естественнный образ no make-up. Правая же сторона выглядит ярко, броско и более взросло. Для создания такого образа Кайя нанесла синие переливающиеся тени и нарастила ресницы, для большей выразительности своих карих глаз. На губах модели — помада сочного алого оттенка. Венчает «роковой» образ длинная хрустальная серьга.

Автором идеи подобной фотосессии выступил профессионал в мире модной и рекламной съёмки — фотограф Микаэль Янссон. В своем вступительном слове главный редактор издания — Эммануэль Альт отметил важность темы «ночной жизни», отметив, что это главная связующая нить всего номера.

Меня всегда интересовала ночная жизнь, двойственность происходящего, ведь ночь — это необычная игровая площадка, пространство свободы, отстраненное время. Ночью происходит наше кратковременное бегство, где наглость и смелые фантазии — главные компаньоны в увлекательном путешествии»