6 главных трендов с Недели моды в Лондоне

Неделя моды в Лондоне подошла к концу. Следующий на очереди — Милан. В ожидании начала итальянских показов пересматриваем снимки со знаковых британских шоу и следим за новыми трендами.

Для офисных работниц

Самая очевидная тенденция лондонской Недели — это офисный стиль. Практически в каждой коллекции можно найти вещи, которые идеально подойдут для рабочих будней. Так дизайнеры стараются стать ближе к своим поклонницам: понимая, что реальная жизнь далека от подиума, они стремятся создавать максимально практичные и носибельные комплекты. Так, самые яркие луки для офиса можно найти у Emilia Wickstead или Delpozo, а самые необычные по крою — у Chalayan и Gareth Pugh.

Для городских русалок

Не меньшей популярностью, чем строгие офисные костюмы, у британских дизайнеров в этом сезоне пользуются мерцающие платья, напоминающие русалочью чешую. Летящие или облегающие, в пол или мини — самые разные варианты можно найти у Ashish, Julien Macdonald, Christopher Kane, David Koma и многих других. И что бы вы ни выбрали — однозначно будете сиять и притягивать взгляды.

Harper’s Bazaar

Для загадочных и томных

Вуали — не пережиток прошлого, а женственный аксессуар, вновь набирающий популярность. Новую жизнь в него вдохнули Simone Rocha, Mary Katrantzou и Erdem. У кого-то тонкая ткань скрывала лица моделей на показах полностью, у кого-то — лишь частично. Но так или иначе, выглядело это очень колоритно и придавало образам особой томности. Возьмите прием на заметку, если ищете способ разнообразить вечерний гардероб.

Harper’s Bazaar

Для самых романтичных

Еще один тренд, который решили воскресить британские дизайнеры, — это платья и жакеты в викторианском стиле. Узкие в талии и широкие в плечах, они сделают любую фигуру визуально стройнее, а также придадут особого шарма. Руководство по эксплуатации ищите на снимках с показов Erdem, Preen by Thornton Bregazzi и Costelloe.

Harper’s Bazaar

Для охотниц с диким нравом

Анималистичные принты не сдают своих позиций и продолжают фигурировать в большинстве показов. Кто-то использует их аккуратно, в качестве акцентов — например, как J. W. Anderson; а кто-то, как Burberry, Fashion East и House of Holland, предлагает не мелочиться и громко заявлять о том, что вы в душе истинная амазонка.

Harper’s Bazaar

Для любительниц денима

Джинсовые вещи есть в гардеробе каждой из нас. В новом сезоне дизайнеры советуют положить их на самое видное место в шкафу и носить едва ли не каждый день. С нарядными белыми рубашками, как у Christopher Kane и J. W. Anderson, или монохромными тотал-луками, как у Alexachung и House of Holland.