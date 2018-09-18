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25 лучших сумок с лондонской Недели моды, которые сделают интереснее любой гардероб
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25 лучших сумок с лондонской Недели моды, которые сделают интереснее любой гардероб 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Если не решаетесь добавить в свой гардероб неординарные вещи, можно начать с простого — сумки. Даже обычный образ из базовых вещей (например, шерстяных брюк и джемпера) заиграет новыми красками, если завершить его большой сумкой в форме ридикюля или ярким клетчатым шопером. К джинсам и белой футболке подойдут пластиковые модели — сумки-мешки или на пояс. К платьям можно добавить сумки со стразами, кольцами, перьями и бусинами — они сделают наряд более романтичным. А вообще, старайтесь экспериментировать и комбинировать вашу необычную сумку с любым комплектом вещей — какое-нибудь сочетание точно окажется особенно удачным и стильным. Множество моделей, которые можно добавить в гардероб уже сейчас, показали на прошедшей Неделе моды в Лондоне.
Фото: IMAXTREE
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