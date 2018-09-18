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Барселона может скопировать форму со сборной Хорватии
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Барселона может скопировать форму со сборной Хорватии 

Газета.Ru + ещё 3 40 минут назад
В следующем сезоне каталонская «Барселона» может получить форму с окраской в клеточку, сообщает Sport24.
По данным журналиста Хоана Веилса, компания Nike уже согласовала форму в традиционных сине-гранатовых цветах с руководством «Барселоны». В ближайшее время начнется ее производство.
По исполнению форма похожа на форму сборной Хорватии, которая на последнем чемпионате мира впервые в истории завоевала серебряные медали мундиаля. За «Барселону» выступает хорватский полузащитник Иван Ракитич.
Ранее в «Барселоне» рассказали о влиянии капитанской повязки на Месси.
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