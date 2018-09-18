Барселона может скопировать форму со сборной Хорватии

В следующем сезоне каталонская «Барселона» может получить форму с окраской в клеточку, сообщает Sport24.

По данным журналиста Хоана Веилса, компания Nike уже согласовала форму в традиционных сине-гранатовых цветах с руководством «Барселоны». В ближайшее время начнется ее производство.

По исполнению форма похожа на форму сборной Хорватии, которая на последнем чемпионате мира впервые в истории завоевала серебряные медали мундиаля. За «Барселону» выступает хорватский полузащитник Иван Ракитич

Ранее в «Барселоне» рассказали о влиянии капитанской повязки на Месси.